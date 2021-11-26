В «Газпроме» обратили внимание на системные проблемы в энергетической сфере Молдавии

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Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что тот факт, что Молдавии для расчётов за газ потребовались бюджетные средства, говорит о системных проблемах в энергетической сфере республики.
В «Газпроме» обратили внимание на системные проблемы в энергетической сфере Молдавии
  • РИА Новости

«Сам факт, что для расчётов за газ потребовались бюджетные средства, сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдовы. А значит, кризис неплатежей может повториться», — приводит его слова РИА Новости.

В «Газпроме» выразили надежду, что Молдавия примет исчерпывающие меры для нормализации ситуации, а также будет стабильно выполнять контрактные обязательства перед российской компанией в полном объёме.

Также в «Газпроме» подтвердили получение платежа за газ от Молдавии.

В пресс-службе «Молдовагаза» 26 ноября сообщили, что молдавская сторона погасила долг перед компанией «Газпром» за поставленные стране в октябре и ноябре объёмы газа. По данным молдавской стороны, российской компании были перечислены $74 млн.

Ранее правительство Молдавии одобрило перевод денег «Молдовагазу» для платы за поставленный «Газпромом» газ, чтобы не прерывать его импорт.

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