В «Газпроме» обратили внимание на системные проблемы в энергетической сфере Молдавии
- РИА Новости
«Сам факт, что для расчётов за газ потребовались бюджетные средства, сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдовы. А значит, кризис неплатежей может повториться», — приводит его слова РИА Новости.
В «Газпроме» выразили надежду, что Молдавия примет исчерпывающие меры для нормализации ситуации, а также будет стабильно выполнять контрактные обязательства перед российской компанией в полном объёме.
Также в «Газпроме» подтвердили получение платежа за газ от Молдавии.
В пресс-службе «Молдовагаза» 26 ноября сообщили, что молдавская сторона погасила долг перед компанией «Газпром» за поставленные стране в октябре и ноябре объёмы газа. По данным молдавской стороны, российской компании были перечислены $74 млн.
Ранее правительство Молдавии одобрило перевод денег «Молдовагазу» для платы за поставленный «Газпромом» газ, чтобы не прерывать его импорт.