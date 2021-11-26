Молдавия погасила долг перед «Газпромом» на $74 млн

В пресс-службе «Молдовагаза» сообщили, что молдавская сторона погасила долг перед компанией «Газпром» за поставленные стране в октябре и ноябре объёмы газа.

Отмечается, что российской компании были перечислены $74 млн.

«АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября текущего года», — сообщила пресс-служба компании.

Ранее правительство Молдавии одобрило перевод денег «Молдовагазу» для платы за поставленный «Газпромом» газ, чтобы не прерывать его импорт.

22 ноября «Газпром» уведомил Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

Позднее компания согласилась дать отсрочку Молдавии по платежу, так как молдавская сторона пообещала заплатить 26 ноября.