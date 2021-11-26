Кабмин Молдавии утвердил перевод денег «Молдовагазу» для погашения долга «Газпрому»

Правительство Молдавии одобрило перевод денег «Молдовагазу» для платы за поставленный «Газпромом» газ, чтобы не прерывать его импорт, сообщила премьер республики Наталья Гаврилица.

«Мы собрались сегодня на заседание ради одного вопроса — утверждения перевода средств компании «Молдовагаз», чтобы погасить задолженность перед «Газпромом». Проект утверждён», — сказала она. Её слова приводит РИА Новости.

Как накануне отмечал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, Кишинёв погасит долг за полученный в октябре и ноябре газ 26 ноября.

22 ноября «Газпром» уведомил Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

Позднее компания согласилась дать отсрочку Молдавии по платежу, так как молдавская сторона пообещала заплатить 26 ноября.