В Молдавии заявили, что переведут деньги «Газпрому» 26 ноября

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинёв погасит долг за полученный в октябре и ноябре газ перед российской компанией «Газпром» 26 ноября.

«Решение о выделении средств было принято Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям в конце октября, нельзя сказать, что мы опоздали. Завтра деньги будут переведены «Молдовагазу», затем будет осуществлён перевод «Газпрому», мы уложимся в срок», — приводит РИА Новости его слова.

22 ноября «Газпром» уведомил Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

Согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок вносить 100% платежей, но на 22 ноября этот пункт соблюдён не был. Деньги не поступили и к 24 ноября.

Позднее «Газпром» согласился дать отсрочку Молдавии по платежу, так как молдавская сторона пообещала заплатить 26 ноября.