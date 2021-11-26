«Газпром» подтвердил получение платежа за газ от Молдавии

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил получение платежа по текущей задолженности за газ от Молдавии.

«Молдова расплатилась по текущим платежам. «Газпром» проявил добрую волю и дал отсрочку, хотя имел все основания прекратить поставки. Проблема снята», — цитирует его ТАСС.

Также он заявил, что в «Газпроме» рассчитывают, что молдавская сторона примет исчерпывающие меры для нормализации ситуации, а также обеспечит стабильное выполнение контрактных обязательств перед российской компанией в полном объёме.

В пресс-службе «Молдовагаза» ранее сообщили, что молдавская сторона погасила долг перед компанией «Газпром» за поставленные стране в октябре и ноябре объёмы газа.

По данным молдавской стороны, российской компании были перечислены $74 млн.

Ранее правительство Молдавии одобрило перевод денег «Молдовагазу» для платы за поставленный «Газпромом» газ, чтобы не прерывать его импорт.