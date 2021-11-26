«Газпром» подтвердил получение платежа за газ от Молдавии

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Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил получение платежа по текущей задолженности за газ от Молдавии.
«Газпром» подтвердил получение платежа за газ от Молдавии
  • Reuters

«Молдова расплатилась по текущим платежам. «Газпром» проявил добрую волю и дал отсрочку, хотя имел все основания прекратить поставки. Проблема снята», — цитирует его ТАСС. 

Также он заявил, что в «Газпроме» рассчитывают, что молдавская сторона примет исчерпывающие меры для нормализации ситуации, а также обеспечит стабильное выполнение контрактных обязательств перед российской компанией в полном объёме.

В пресс-службе «Молдовагаза» ранее сообщили, что молдавская сторона погасила долг перед компанией «Газпром» за поставленные стране в октябре и ноябре объёмы газа.

По данным молдавской стороны, российской компании были перечислены $74 млн.

Ранее правительство Молдавии одобрило перевод денег «Молдовагазу» для платы за поставленный «Газпромом» газ, чтобы не прерывать его импорт.

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