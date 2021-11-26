«Газпром» подтвердил получение платежа за газ от Молдавии
- Reuters
«Молдова расплатилась по текущим платежам. «Газпром» проявил добрую волю и дал отсрочку, хотя имел все основания прекратить поставки. Проблема снята», — цитирует его ТАСС.
Также он заявил, что в «Газпроме» рассчитывают, что молдавская сторона примет исчерпывающие меры для нормализации ситуации, а также обеспечит стабильное выполнение контрактных обязательств перед российской компанией в полном объёме.
В пресс-службе «Молдовагаза» ранее сообщили, что молдавская сторона погасила долг перед компанией «Газпром» за поставленные стране в октябре и ноябре объёмы газа.
По данным молдавской стороны, российской компании были перечислены $74 млн.
Ранее правительство Молдавии одобрило перевод денег «Молдовагазу» для платы за поставленный «Газпромом» газ, чтобы не прерывать его импорт.