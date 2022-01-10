МИД Киргизии направил ноту Казахстану из-за задержаний в стране киргизских граждан

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МИД Киргизии направил ноту Казахстану в связи с задержанием киргизских граждан, которые подозреваются в участии в беспорядках.
МИД Киргизии направил ноту Казахстану из-за задержаний в стране киргизских граждан
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«Казахстанской стороне направлена нота министерства по факту задержания данных граждан и скорейшего освобождения после проведения проверочных мероприятий», — заявил представитель пресс-службы ведомства РИА Новости.

9 января МИД Киргизии также призвал Казахстан освободить киргизского музыканта Викрама Рузахунова, подозреваемого в участии в массовых беспорядках.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Казахстана задержали в стране почти 8 тыс. человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что задержанных участников беспорядков в стране привлекут к «строжайшей уголовной ответственности».

В пресс-службе МИД Казахстана рассказали, что в числе участников беспорядков, прошедших в республике, есть лица с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов.

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