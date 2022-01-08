Антонов выразил надежду, что США не станут оспаривать право Казахстана на помощь ОДКБ
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«Что касается роли Вашингтона, то мы надеемся, что никто не будет ставить под сомнение право Казахстана применять статью 4 Договора о коллективной безопасности. Она была задействована для обеспечения закона и порядка в союзной республике», — цитирует Антонова журнал Newsweek.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен шуткой прокомменировал действия российских миротворцев в Казахстане. В МИД России заявили, что комментарий был сделан «в типичной хамской манере».
Россия и другие страны ОДКБ направили миротворцев в Казахстан на ограниченный период.
Для переброски российских сил ОДКБ в Казахстан задействовано более 70 самолётов Ил-76 и пять Ан-124.
Первые российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ прибыли в Казахстан 6 января.