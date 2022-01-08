Антонов выразил надежду, что США не станут оспаривать право Казахстана на помощь ОДКБ

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Россия надеется на то, что власти Соединённых Штатов не поставят под сомнение право Казахстана на получение помощи в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов выразил надежду, что США не станут оспаривать право Казахстана на помощь ОДКБ
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  • © Anadolu Agency

«Что касается роли Вашингтона, то мы надеемся, что никто не будет ставить под сомнение право Казахстана применять статью 4 Договора о коллективной безопасности. Она была задействована для обеспечения закона и порядка в союзной республике», — цитирует Антонова журнал Newsweek.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен шуткой прокомменировал действия российских миротворцев в Казахстане. В МИД России заявили, что комментарий был сделан «в типичной хамской манере».

Россия и другие страны ОДКБ направили миротворцев в Казахстан на ограниченный период.

Для переброски российских сил ОДКБ в Казахстан задействовано более 70 самолётов Ил-76 и пять Ан-124.

Первые российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ прибыли в Казахстан 6 января.

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