В Казахстане прокомментировали перебои с мобильной связью

Казахстанский оператор мобильной связи Kcell объяснил перебои со связью в Алма-Ате действиями компетентных органов с целью обеспечения антитеррористической и общественной безопасности.

«Согласно п. 1-2 ст. 41-1 закона Республики Казахстан «О связи» сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, перебои с мобильным интернетом в крупных городах Казахстана наблюдаются с понедельника, 4 января, когда в республике начались массовые митинги против подорожания сжиженного газа.

В Алма-Ате у пользователей не работают интернет-мессенджеры и социальные сети.

Ранее сообщалось, что на центральной площади Алма-Аты в ходе протестов происходят столкновения митингующих с силовиками.

Позднее подразделения правоохранительных органов вытеснили основную часть митингующих с площади Республики в центре казахстанской Алма-Аты.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации в Мангистауской области республики, где идут протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также призвал участников митинга к диалогу.