Угрозы жизни пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян нет

Угрозы жизни пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Витебской области Белоруссии россиян нет. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он отметил, что специалисты российского Минздрава находятся в тесном контакте с белорусскими коллегами по ситуации с ДТП.

«Жизнь пострадавших вне опасности, вся необходимая помощь оказывается им в полном объёме» — приводит РИА Новости слова Кузнецова.

Ранее в белорусском Минздраве заявили, что в результате столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем в Витебской области Белоруссии, по предварительным данным, пострадал 41 россиянин, шестеро находятся в тяжёлом состоянии.