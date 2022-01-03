Угрозы жизни пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян нет

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Угрозы жизни пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Витебской области Белоруссии россиян нет. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Угрозы жизни пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян нет
  • © МВД Республики Беларусь

Он отметил, что специалисты российского Минздрава находятся в тесном контакте с белорусскими коллегами по ситуации с ДТП.

«Жизнь пострадавших вне опасности, вся необходимая помощь оказывается им в полном объёме» — приводит РИА Новости слова Кузнецова.

Ранее в белорусском Минздраве заявили, что в результате столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем в Витебской области Белоруссии, по предварительным данным, пострадал 41 россиянин, шестеро находятся в тяжёлом состоянии.

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