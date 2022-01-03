Угрозы жизни пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян нет
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Он отметил, что специалисты российского Минздрава находятся в тесном контакте с белорусскими коллегами по ситуации с ДТП.
«Жизнь пострадавших вне опасности, вся необходимая помощь оказывается им в полном объёме» — приводит РИА Новости слова Кузнецова.
Ранее в белорусском Минздраве заявили, что в результате столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем в Витебской области Белоруссии, по предварительным данным, пострадал 41 россиянин, шестеро находятся в тяжёлом состоянии.