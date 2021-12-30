В СНБО не исключили новых санкций против телеканалов на Украине

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В СНБО Украины не исключили новых санкций в отношении телеканалов в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.
В СНБО не исключили новых санкций против телеканалов на Украине
  • РИА Новости

«Что касается того, какие каналы будут следующие, — это будет зависеть от того, какие ходатайства будут подавать те органы, которые имеют на это право. Как только они будут подаваться — СНБО будет реагировать», — сказал он на брифинге.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский ввёл в действие санкции в отношении трёх компаний, которые владеют брендами телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Первый независимый» и UkrLive.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

Журналисты ряда заблокированных на Украине СМИ написали письмо в ООН. В нём они обратились к ряду чиновников международной организации, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

После этого глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила об обеспокоенности санкциями украинских властей против СМИ.

Также в августе издание «СТРАНА.ua» заявило о блокировке портала после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против него.

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