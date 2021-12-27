В «Газпроме» заявили о крайне низких запасах газа в ПХГ Украины

Короткая ссылка
Российская компания «Газпром» заявила, что запасы газа в подземных хранилищах Украины на 24 декабря снизились до исторического минимума для этого времени.
В «Газпроме» заявили о крайне низких запасах газа в ПХГ Украины
  • Legion-Media

Об этом говорится в сообщении компании в официальном Telegram-канале.

«Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ — 14,37 млрд куб. м, это на 9,9 млрд куб. м ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле этого года», — отмечается в заявлении.

Ранее бывший премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что киевские власти «проспали» вопросы газа и ситуацию с углём.

14 декабря стало известно, что из-за дефицита угля правительство Украины готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали могут перевести на работу с 100%-ным использованием газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить