В «Газпроме» заявили о крайне низких запасах газа в ПХГ Украины

Российская компания «Газпром» заявила, что запасы газа в подземных хранилищах Украины на 24 декабря снизились до исторического минимума для этого времени.

Об этом говорится в сообщении компании в официальном Telegram-канале.

«Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ — 14,37 млрд куб. м, это на 9,9 млрд куб. м ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле этого года», — отмечается в заявлении.

Ранее бывший премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что киевские власти «проспали» вопросы газа и ситуацию с углём.

14 декабря стало известно, что из-за дефицита угля правительство Украины готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали могут перевести на работу с 100%-ным использованием газа.