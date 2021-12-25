Экс-премьер Украины Гройсман считает, что Киев «проспал» разрешение вопросов о газе и угле

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Бывший премьер Украины Владимир Гройсман считает, что киевские власти виноваты в провоцировании энергетического кризиса в стране.
Экс-премьер Украины Гройсман считает, что Киев «проспал» разрешение вопросов о газе и угле
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«Идёт централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешёвый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углём. Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути — России», — сказал он в интервью журналу «Країна».

Гройсман предположил, что это могло быть сделано преднамеренно.

«Есть два варианта — либо полная некомпетентность, либо специально подрывают основы энергетической безопасности. Цена для страны будет слишком высока. Здесь вопрос нашей независимости», — добавил экс-премьер.

14 декабря стало известно, что из-за дефицита угля правительство Украины готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали могут перевести на работу со 100%-м использованием газа.

Как отмечала в ноябре лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, Украине не хватает 2,5 млн тонн угля и около 3 млрд кубометров газа, для того чтобы преодолеть энергетический кризис.

В «Газпроме» в середине декабря заявили, что запасы в подземных хранилищах газа Украины опустились практически до уровня начала закачки.

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