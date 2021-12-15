«Газпром»: Украина отобрала из ПХГ почти весь закачанный летом газ

Запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины опустились практически до уровня начала закачки. Об этом сообщается в ежемесячной статистике «Газпрома».

Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд куб. м.

«Это ниже показателя прошлого года на 39,2% и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд куб. м)», — следует из данных «Газпрома».

Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.

В ноябре лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украине не хватает 2,5 млн тонн угля и около 3 млрд кубометров газа, для того чтобы преодолеть энергетический кризис.