Порошенко: Украина могла купить газ в 10 раз дешевле, чем сейчас

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что компания «Нафтогаз» имела возможность закупить газ в 10 раз дешевле, чем покупает сейчас.
Порошенко: Украина могла купить газ в 10 раз дешевле, чем сейчас
  • Legion-Media

Об этом сообщает украинский Пятый канал.

«Украина никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля. В начале этой зимы у «Нафтогаза» было более $2 млрд, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки «великого воровства»... На них нужно было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодня», — заявил он.

Ранее бывший премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что киевские власти «проспали» вопросы газа и ситуацию с углём.

14 декабря стало известно, что из-за дефицита угля правительство Украины готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали могут перевести на работу со 100%-м использованием газа.

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