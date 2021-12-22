В СНБО заявили, что следят за концентрацией войск на границе с Украиной

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала «Дом» сообщил, что Киев внимательно следит за ситуацией со скоплением российских войск на границе с Украиной.

«Мы чётко знаем количество военных, которые там есть со стороны России. У нас есть информация о ситуации на расстоянии 200 и 400 км от нашей границы», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и весь сектор безопасности контролируют ситуацию.

Ранее Данилов заявил, что планов по размещению на территории Украины военного контингента других стран пока нет.

Также он отметил, что оснований для введения военного положения на Украине нет.

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявляла, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных.