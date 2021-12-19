В СНБО сообщили об отсутствии у Украины планов по введению военного положения

Оснований для введения военного положения на Украине нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире «Апостроф ТВ».

«На сегодняшний день я могу сказать, что таких обстоятельств (подразумевающих возможность введения военного положения. — RT) нет», — приводит ТАСС заявление Данилова.

По его словам, подобные решения принимаются исходя из текущих обстоятельств в стране.

«Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границах нашей территории? Есть, но оно не настолько критично», — заключил секретарь Совбеза.

Ранее Данилов заявлял, что планов по размещению на территории Украины военного контингента других стран пока нет.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщал, что власти Соединённых Штатов пока не обнаружили существенных изменений в ситуации на российско-украинской границе.