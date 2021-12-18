В Пентагоне сообщили об отсутствии изменений в ситуации на границе Украины

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что власти Соединённых Штатов пока не обнаружили существенных изменений в ситуации на российско-украинской границе.

«Мы не наблюдаем никаких существенных изменений в расположении российских войск рядом с границей Украины» — передаёт Интерфакс слова Кирби, сказанные в ходе брифинга.

Он также добавил, что США продолжают наблюдать за обстановкой на границе России и Украины.

Ранее Кирби заявлял, что Россия якобы сохраняет внушительное военное присутствие вдоль границ Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту RT подчеркнул, что в Москве видят «многочисленные утки», которые вбрасываются о якобы запланированной «агрессии» России против Украины.