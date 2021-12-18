СНБО: планов по размещению военного контингента других стран на Украине нет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире «Апостроф ТВ» заявил, что планов по размещению на территории Украины военного контингента других стран пока нет.

«На сегодня есть представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение наших военных. Такие военные есть, они постоянно находятся на территории нашей страны, они на наших полигонах учат наших парней и девушек, как защищать нашу страну, и мы им за это благодарны», — приводит РИА Новости его слова.

При этом Данилов отметил, что на сегодняшний день планов по размещению военного контингента на территории Украины нет.

«На сегодня информации о том, что они готовы собственной жизнью защищать Украину, нет. Более того, я не думаю, что это их обязанность», — добавил он.

14 декабря Данилов заявил, что количество российских солдат, которые, по его словам, находятся у границы, не представляет угрозы для Украины.