«Нафтогаз» подал жалобу на «Газпром» и попросил Еврокомиссию «отреагировать на нарушения»

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Украинский «Нафтогаз» обратился в Европейскую комиссию с жалобой на «антиконкурентные действия «Газпрома» и попросил ЕК «отреагировать на нарушения».
«Нафтогаз» подал жалобу на «Газпром» и попросил Еврокомиссию «отреагировать на нарушения»
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом говорится в пресс-релизе украинской компании.

В частности, «Нафтогаз» утверждает, что «Газпром» «резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке». По мнению украинской стороны, это стало «ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе».

«Мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения», — заявил «Нафтогаз».

Также в жалобе утверждается, что российская компания «прекратила реализацию газа из-за собственной электронной платформы».

«Имея достаточные объёмы газа и возможность использования свободных транзитных мощностей украинской ГТС, «Газпром» отказался от поставок больших объёмов в ЕС», — говорится в документе.

Помимо этого, «Нафтогаз» обвиняет российскую компанию в «создании искусственного дефицита газа и давление на Европейский союз».

20 декабря «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа. 21 декабря стало известно о начале реверсных поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа из ФРГ в Польшу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поставками газа по трубопроводу Ямал — Европа. По его словам, это «абсолютно коммерческая ситуация».

В пресс-службе «Газпрома» заявили, что поставка газа по трубопроводу идёт согласно заявкам потребителей и в полном соответствии с контрактными обязательствами.

Как отмечал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, «строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа».

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