Боррель: Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу

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Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу. Об этом написал в своём блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, но многие считают, что её отказ увеличить объёмы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие «Газпрому» хранилища — это средство для оказания давления на ЕС», — написал Боррель.

По его словам, Россия обеспечивает 40% потребностей Евросоюза в газе.

Газовый транзит в Европу проходит через территорию Украины, Белоруссии, а также Балтийское море, пояснил Боррель.

Ранее пресс-служба «Газпрома» сообщила о том, что в подземных хранилищах газа в Европе отобрана треть от закачанного летом объёма газа.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объём активного газа в европейских подземных хранилищах составлял на 24,5% (19,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня.

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