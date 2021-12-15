«Газпром»: запасы газа в Европе уменьшились на треть с начала года

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В подземных хранилищах газа в Европе отобрана треть от закачанного летом объёма газа. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».
«Газпром»: запасы газа в Европе уменьшились на треть с начала года
  • © РИА Новости / Дмитрий Лельчук

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объём активного газа в европейских подземных хранилищах — на 24,5% (на 19,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня», — сообщает «Газпром» в своём Telegram-канале.

Уточняется, что одна треть (32,6%) от объёма газа, закачанного в летний период, уже отобрана.

«Газпром» продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов высказался о ситуации с добычей газа в Европе.

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