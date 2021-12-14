В Фонде национальной энергетической безопасности высказались о ситуации с добычей газа в Европе

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Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов высказался о ситуации с добычей газа в Европе.
В Фонде национальной энергетической безопасности высказались о ситуации с добычей газа в Европе
  • Reuters

В частности, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» эксперт прокомментировал сообщение о том, что норвежская государственная компания Equinor намерена добывать больше нефти и газа в 2022 году.

«Если мы посмотрим на предыдущие заявления норвежцев, то они начали анонсировать планы по увеличению добычи природного газа, и в первое время это стало неожиданностью для рынка», — сказал Перов.

По его словам, для того, чтобы компенсировать снижение добычи на действующих месторождениях, норвежцы объявили план по новым проектам и увеличению поставок газа в ЕС.

«Разговор идёт о нескольких процентах увеличения добычи, для Equinor это будет существенной прибавкой, но на европейском рынке она погоды не сделает. От этих проектов ничего не изменится даже в случае их успеха», — прогнозирует эксперт.

Он добавил, что чем меньше запасов газа в европейских хранилищах, тем более серьёзными будут последствия для экономики ЕС в случае установления долговременных морозов.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз относительно цен на нефть на фоне пандемии, в том числе выявления нового штамма коронавируса «омикрон».

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