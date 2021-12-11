Зеленский заявил о законности действий корабля ВМС «Донбасс» в Азовском море
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- © Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool
«Мы ничего не нарушали», — заявил Зеленский, его слова приводит РИА Новости.
Украина должна «рассчитывать на себя и свою армию», подчеркнул он.
9 декабря ФСБ России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины. В ФСБ отметили, что корабль не выполняет требования изменить курс, его действия создают угрозу мореплаванию.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины находится в Азовском море на законных основаниях.
Позднее стало известно, что корабль «Донбасс» лёг на обратный курс.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокационным инцидент с украинским кораблём у Керченского пролива.