Зеленский заявил о законности действий корабля ВМС «Донбасс» в Азовском море

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Корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины находился в Азовском море на законных основаниях. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1».
Зеленский заявил о законности действий корабля ВМС «Донбасс» в Азовском море
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool

«Мы ничего не нарушали», — заявил Зеленский, его слова приводит РИА Новости.

Украина должна «рассчитывать на себя и свою армию», подчеркнул он.

9 декабря ФСБ России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины. В ФСБ отметили, что корабль не выполняет требования изменить курс, его действия создают угрозу мореплаванию.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины находится в Азовском море на законных основаниях.

Позднее стало известно, что корабль «Донбасс» лёг на обратный курс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокационным инцидент с украинским кораблём у Керченского пролива.

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