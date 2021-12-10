Песков назвал провокационным инцидент с украинским кораблём у Керченского пролива
- © Пресс-служба Президента РФ
«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. То есть любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьёзным последствиям», — сказал Песков.
Он отметил, что об этом неоднократно говорил российский лидер Владимир Путин.
9 декабря ФСБ России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины. В ФСБ отметили, что корабль не выполняет требования изменить курс, его действия создают угрозу мореплаванию.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины находится в Азовском море на законных основаниях. Позднее корабль лёг на обратный курс.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент очередной провокацией Украины.