Захарова назвала провокацией инцидент с кораблём ВМС Украины у Керченского пролива

Инцидент с кораблём ВМС Украины у Керченского пролива является очередной провокацией. Об этом в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По-моему, уже все всё поняли давно, исходя из тех заявлений, которые были сделаны российскими силовыми структурами. По-моему, очевидно, это очередная провокация», — сказала Захарова.

По её словам, эта провокация «не единичная, не индивидуальная».

Дипломат подчеркнула, что данный инцидент — это часть «комплекса провокативных действий, которые осуществляются вокруг российских границ».

9 декабря Федеральная служба безопасности России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины. В российской спецслужбе отметили, что корабль не выполняет требования изменить курс, его действия создают угрозу мореплаванию.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины находится в Азовском море на законных основаниях.

Позже стало известно, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс.