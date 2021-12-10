Захарова назвала провокацией инцидент с кораблём ВМС Украины у Керченского пролива
- РИА Новости
«По-моему, уже все всё поняли давно, исходя из тех заявлений, которые были сделаны российскими силовыми структурами. По-моему, очевидно, это очередная провокация», — сказала Захарова.
По её словам, эта провокация «не единичная, не индивидуальная».
Дипломат подчеркнула, что данный инцидент — это часть «комплекса провокативных действий, которые осуществляются вокруг российских границ».
9 декабря Федеральная служба безопасности России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины. В российской спецслужбе отметили, что корабль не выполняет требования изменить курс, его действия создают угрозу мореплаванию.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины находится в Азовском море на законных основаниях.
Позже стало известно, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс.