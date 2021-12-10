Генсек НАТО заявил об отсутствии намерений идти на компромисс с Россией по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии намерений идти на компромисс с Россией по вопросу права вступления Украины в альянс.

Столтенберг заявил, что «путь Украины будут решать только Украина и союзники». Он также заявил, что Россия «не может контролировать этот процесс».

«Мы готовы сесть за стол переговоров с Россией. Но не пойдём на компромисс по поводу права каждой нации в Европе решать свою судьбу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об обеспокоенности перспективой возможного вступления Украины в НАТО.

Американский лидер Джо Байден заявлял, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от украинского народа.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказался по поводу необходимости достижения договорённостей о гарантиях нерасширения НАТО на восток.