Байден заявил Зеленскому, что решение о членстве Украины в НАТО зависит от украинцев
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«Президент Байден очень чётко сказал, что решение относительно вступления в НАТО — это только решение украинского народа», — сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в эфире телеканала «1+1».
Заявление Ермака приводит РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об обеспокоенности перспективой возможного вступления Украины в НАТО.
Он отметил, что за этим решением последует размещение на Украине военных контингентов, баз и угрожающего России оружия.