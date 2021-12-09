Байден заявил Зеленскому, что решение о членстве Украины в НАТО зависит от украинцев

Решение о вступлении Украины в НАТО зависит от украинского народа. Такое мнение выразил президент США Джо Байден в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Президент Байден очень чётко сказал, что решение относительно вступления в НАТО — это только решение украинского народа», — сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в эфире телеканала «1+1».

Заявление Ермака приводит РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об обеспокоенности перспективой возможного вступления Украины в НАТО.

Он отметил, что за этим решением последует размещение на Украине военных контингентов, баз и угрожающего России оружия.