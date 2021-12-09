В МИД России высказались о необходимости договорённостей о нерасширении НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказался по поводу необходимости достижения договорённостей о гарантиях нерасширения НАТО на восток.

Рябков не считает, что Соединённые Штаты не подпишут будущие договорённости о гарантиях безопасности.

«Я думаю, что нет предопределённости, что они не подпишут что-то, как раз наоборот», — цитирует его РИА Новости.

Также он заявил, что к настоящему моменту сложилась «ситуация глубокого кризиса в евроатлантике и потенциального конфликта».

Рябков рассказал, что Москва и Вашингтон продолжат контакты.

Кроме того, замглавы МИД России заявил журналистам, что для России ситуация реально ухудшилась вследствие того, что её оппоненты грубым образом нарушили данные ими ранее обещания и обязательства.

Рябков уточнил, что речь идёт о недопущении военной деятельности в разных аспектах вблизи российских границ. Он отметил, что необходимо «по большому счёту отодвинуть угрозу от наших рубежей».

Также в российском МИД заявили, что в инструментарии США применительно к России остался только шантаж.