В МИД России высказались о необходимости договорённостей о нерасширении НАТО

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказался по поводу необходимости достижения договорённостей о гарантиях нерасширения НАТО на восток.
В МИД России высказались о необходимости договорённостей о нерасширении НАТО
  • РИА Новости

Рябков не считает, что Соединённые Штаты не подпишут будущие договорённости о гарантиях безопасности.

«Я думаю, что нет предопределённости, что они не подпишут что-то, как раз наоборот», — цитирует его РИА Новости.

Также он заявил, что к настоящему моменту сложилась  «ситуация глубокого кризиса в евроатлантике и потенциального конфликта».

Рябков рассказал, что Москва и Вашингтон продолжат контакты.

Кроме того, замглавы МИД России заявил журналистам, что для России ситуация реально ухудшилась вследствие того, что её оппоненты грубым образом нарушили данные ими ранее обещания и обязательства.

Рябков уточнил, что речь идёт о недопущении военной деятельности в разных аспектах вблизи российских границ. Он отметил, что необходимо «по большому счёту отодвинуть угрозу от наших рубежей».

Также в российском МИД заявили, что в инструментарии США применительно к России остался только шантаж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить