Рябков: в инструментарии США применительно к России остался только шантаж
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В американском внешнеполитическом инструментарии применительно к России не осталось ничего, кроме шантажа, угроз и санкций, но это не тот язык, который мы воспринимаем. Мы должны проявлять твёрдость, это сейчас и происходит», — сказал он.
Как ранее заявил президент России Владимир Путин, в свете санкционной политики Соединённых Штатов складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских рестрикциях очки, при этом они не могут выбраться из этого витка.