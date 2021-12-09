Рябков: в инструментарии США применительно к России остался только шантаж

В американском внешнеполитическом инструментарии применительно к России остался только шантаж, заявил журналистам замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В американском внешнеполитическом инструментарии применительно к России не осталось ничего, кроме шантажа, угроз и санкций, но это не тот язык, который мы воспринимаем. Мы должны проявлять твёрдость, это сейчас и происходит», — сказал он.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, в свете санкционной политики Соединённых Штатов складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских рестрикциях очки, при этом они не могут выбраться из этого витка.