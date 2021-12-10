Глава делегации России Гаврилов призвал Украину отказаться от «тактики мелкого фола»

Киеву следует отказаться от тактики мелкого фола — за провокационными действиями, вероятно, стоит задача отодвинуть решение по-настоящему сложных вопросов, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

Так он прокомментировал инцидент с кораблём ВМС Украины у Керченского пролива.

Гаврилов рекомендовал властям Украины прекратить перекладывать проблемы с больной головы на здоровую.

«За этими провокационными действиями, очевидно, стоит задача отодвинуть на дальний план решение действительно сложных вопросов, стоящих перед руководством страны», — сказал он РИА Новости.

9 декабря Федеральная служба безопасности России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины. В российской спецслужбе отметили, что корабль не выполняет требования изменить курс, его действия создают угрозу мореплаванию.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины находится в Азовском море на законных основаниях.

Позже стало известно, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс.