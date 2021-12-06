Глава делегации России Гаврилов: НАТО нагнетает напряжённость по всем направлениям

НАТО нагнетает напряжённость ситуации по всем направлениям, заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Нагнетание напряжённости идёт по всем направлениям. Натовцы проводят учения на границах в несколько раз интенсивнее, чем это было раньше. Это всё является настораживающим моментом», — цитирует Гаврилова ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае ухода стран НАТО от обсуждений о гарантиях безопасности Москва будет вынуждена принимать меры. По его словам, российская сторона настаивает на том, чтобы были выработаны коллективные гарантии безопасности не только для Москвы, но и для всех участников общеевропейского процесса.