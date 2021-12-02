Лавров рассказал о действиях Москвы в случае ухода НАТО от обсуждений вопросов безопасности

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае ухода стран НАТО от обсуждений о гарантиях безопасности Москва будет вынуждена принимать меры.
Лавров рассказал о действиях Москвы в случае ухода НАТО от обсуждений вопросов безопасности
  • Reuters

«Главное — наша безопасность. Если натовцы по-прежнему будут уходить от разговора на эту тему или на тему договорённостей, идеи которых выдвинул президент Путин, конечно, мы будем принимать меры, чтобы ни от кого не зависели наши безопасность, суверенитет и территориальная целостность», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции.

Москва настаивает, по словам Лаврова, на том, чтобы были выработаны коллективные гарантии безопасности — не только для Москвы, но и для всех участников общеевропейского процесса.

«Я даже не хочу гадать на тему того, что Запад откажется рассматривать. По-моему, все услышали президента Путина, осознали, что наши предложения серьёзные. Сейчас мы кладём их на бумагу», — добавил министр.

Лавров призвал подождать реакции европейских стран.

Ранее глава российского МИД на полях заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях втягивания Украины в геополитические игры Соединённых Штатов.

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