В Российском фонде мира осудили инцидент с Нарочницкой и Журавлёвым в Молдавии

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Дарья Ускова
Первый заместитель председателя правления международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина рассказала в беседе с RT, с чем связано решение пограничной службы Молдавии не впускать в страну члена Общественной палаты России Владимира Журавлёва и политолога Наталию Нарочницкую.
В Российском фонде мира осудили инцидент с Нарочницкой и Журавлёвым в Молдавии
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«Всё дело в том, что 12 декабря планируются выборы президента Приднестровья», — заявила Сутормина.

Она также отметила, что подобные действия можно расценить как нарушение прав человека.

«Потому что люди едут, у них есть все документы, и на основании чего не впустили? Чем это мотивировано? Это просто предвзятое отношение из-за того, что люди публичные, выступают и высказывают своё мнение», — пояснила эксперт.

Ранее член Общественной палаты России Владимир Журавлёв сообщил РИА Новости, что Молдавия не впустила его в страну.

Также в Молдавию не впустили Наталию Нарочницкую, российского политолога и доктора исторических наук.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Наталия Нарочницкая — «не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приёмной комиссии», а доктор наук, «эксперт с мировым именем».

Вице-спикер Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева заявила, что в непризнанной республике расценили инцидент с российским учёным Наталией Нарочницкой в Молдавии как недружественный шаг в отношении России.

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