В Российском фонде мира осудили инцидент с Нарочницкой и Журавлёвым в Молдавии
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«Всё дело в том, что 12 декабря планируются выборы президента Приднестровья», — заявила Сутормина.
Она также отметила, что подобные действия можно расценить как нарушение прав человека.
«Потому что люди едут, у них есть все документы, и на основании чего не впустили? Чем это мотивировано? Это просто предвзятое отношение из-за того, что люди публичные, выступают и высказывают своё мнение», — пояснила эксперт.
Ранее член Общественной палаты России Владимир Журавлёв сообщил РИА Новости, что Молдавия не впустила его в страну.
Также в Молдавию не впустили Наталию Нарочницкую, российского политолога и доктора исторических наук.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Наталия Нарочницкая — «не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приёмной комиссии», а доктор наук, «эксперт с мировым именем».
Вице-спикер Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева заявила, что в непризнанной республике расценили инцидент с российским учёным Наталией Нарочницкой в Молдавии как недружественный шаг в отношении России.