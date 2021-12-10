В Приднестровье назвали недружественным шагом в адрес России инцидент с Нарочницкой

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Вице-спикер Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева заявила, что в непризнанной республике расценили инцидент с российским учёным Наталией Нарочницкой в Молдавии как недружественный шаг в отношении России.
В Приднестровье назвали недружественным шагом в адрес России инцидент с Нарочницкой
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«Это недружественный шаг по отношению к России. Непонятный на фоне последних договорённостей по газовому вопросу, другим проблемам двусторонних отношений, в которых Москва проявила добрую волю, с пониманием отнеслась к проблемам Кишинёва», — сказала она в комментарии ТАСС.

Антюфеева подчеркнула, что подобные решения со стороны Молдавии не способствуют также и прогрессу на переговорах по урегулированию ситуации в Приднестровье, в котором Россия играет важную роль.

Ранее в МИД России сообщили, что в Молдавию не впустили Наталию Нарочницкую, российского политолога и доктора исторических наук.

По мнению самой Нарочницкой, это связано с предстоящими в Приднестровье выборами, где она планировала быть наблюдателем от Общественной палаты.

Также в республику не впустили члена Общественной палаты России Владимира Журавлёва.

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