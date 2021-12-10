Нарочницкая считает, что её не пустили в Молдавию из-за скорых выборов в Приднестровье

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Российский политолог доктор исторических наук Наталия Нарочницкая, которую не пустили в Молдавию, считает причиной этого предстоящие в Приднестровье выборы, где она планировала быть наблюдателем от Общественной палаты.
Нарочницкая считает, что её не пустили в Молдавию из-за скорых выборов в Приднестровье
  • РИА Новости

«Ничего не объяснили, отправили под конвоем, посадили на борт как террористку. Прилетев в Молдавию, я подошла к паспортному контролю, там уже ждал меня человек — явно не пограничник, а из каких-то служб. Я бы сказала, невоспитанный. Он не представился, ни разу не посмотрел мне в лицо, а сидел, уткнувшись в смартфон. Будто меня ждали. Он спросил меня о цели визита», — рассказала политолог РИА Новости.

Нарочницкая добавила, что, как эксперт-международник, планирует выступление на круглых столах.

«С собой у меня был чемодан книг по международной тематике... Это был явно заказ. У них грядут выборы президента Приднестровья. Но я ведь не министр и не чиновник, не официальное лицо, и от того, что такие, как я, посмотрят на выборы, признания Приднестровью не прибудет. Он издевательски сказал: «Знаю я, зачем вы поехали». Затем он позвал пограничницу, по лицу которой было видно, что ей всё это очень неприятно, и они заполнили форму, в которой указали, что я якобы не смогла подтвердить законную цель поездки. А какая законная или незаконная?» — добавила она.

Нарочницкая также подчеркнула, что неоднократно приезжала ранее в Молдавию и выступала в образовательных учреждениях.

Вместе с тем в беседе с ТАСС она отметила, что «должна была быть там от Общественной палаты наблюдателем».

В выборах президента Приднестровья, которые пройдут 12 декабря, примут участие два кандидата: действующий глава республики Вадим Красносельский и депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь.

Ранее сообщение об инциденте опубликовала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, миграционные власти Молдавии де-факто депортировали Нарочницкую, которую без объяснения причин «отвели в тот же самолёт, которым она прилетела».

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