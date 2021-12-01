В выборах президента Приднестровья примут участие два кандидата

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В пресс-службе Центральной избирательной комиссии Приднестровья заявили, что в выборах президента Приднестровья примут участие два кандидата.
В выборах президента Приднестровья примут участие два кандидата
  • AP

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что баллотироваться на пост 12 декабря будут действующий глава республики Вадим Красносельский и депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь.

«В выборах примут участие два кандидата. Процесс регистрации завершён», — сказала представитель ЦИК Евгения Диянова.

Она отметила, что всего документы для регистрации кандидатом в президенты подали пять человек, из которых один отозвал заявление, а двое не смогли собрать необходимое количество подписей сторонников.

Ранее французский журналист и писатель Эрик Земмур в видеообращении на своём YouTube-канале объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах во Франции 2022 года.

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