В пресс-службе Центральной избирательной комиссии Приднестровья заявили, что в выборах президента Приднестровья примут участие два кандидата.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что баллотироваться на пост 12 декабря будут действующий глава республики Вадим Красносельский и депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь.

«В выборах примут участие два кандидата. Процесс регистрации завершён», — сказала представитель ЦИК Евгения Диянова.

Она отметила, что всего документы для регистрации кандидатом в президенты подали пять человек, из которых один отозвал заявление, а двое не смогли собрать необходимое количество подписей сторонников.

Ранее французский журналист и писатель Эрик Земмур в видеообращении на своём YouTube-канале объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах во Франции 2022 года.