Захарова: власти Молдавии де-факто депортировали российского учёного Нарочницкую

Миграционные власти Молдавии де-факто депортировали российского учёного, политолога Наталью Нарочницкую, которую без объяснения причин «отвели в тот же самолёт, которым она прилетела», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российского учёного, политолога Наталью Алексеевну Нарочницкую, которая летела в Молдавию, миграционные власти этой страны де-факто депортировали. Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит», — написала дипломат в Telegram.

Она напомнила, что Наталья Нарочницкая «не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приёмной комиссии», а доктор наук, «эксперт с мировым именем».

«Затем без объяснения причин её отвели в тот же самолёт, которым она прилетела. Напомню коллегам в Кишинёве: вы выбрали демократию, а не каменный век. А это обязывает», — отметила Захарова.

В 2019 году в администрации президента Молдавии Игоря Додона сообщили о запрете въезда на территорию страны съёмочным группам телеканалов НТВ и «Россия 1», у которых были запланированы интервью с лидером страны.

Там подчеркнули своё неодобрение подобного отношения к России.