Члена Общественной палаты Владимира Журавлёва не впустили в Молдавию

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Член Общественной палаты России Владимир Журавлёв сообщил РИА Новости, что Молдавия не впустила его в страну.
Члена Общественной палаты Владимира Журавлёва не впустили в Молдавию
  • © Общественная палата Ленобласти

«Да, надуманное, необоснованное решение пограничной службы Молдавии», — сказал он.

Также в Молдавию не впустили Наталию Нарочницкую, российского политолога и доктора исторических наук.

По её мнению, это связано с предстоящими в Приднестровье выборами, где она планировала быть наблюдателем от Общественной палаты.

Изначально сообщение об инциденте опубликовала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, миграционные власти Молдавии де-факто депортировали Нарочницкую, которую без объяснения причин «отвели в тот же самолёт, которым она прилетела».

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