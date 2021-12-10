Члена Общественной палаты Владимира Журавлёва не впустили в Молдавию
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«Да, надуманное, необоснованное решение пограничной службы Молдавии», — сказал он.
Также в Молдавию не впустили Наталию Нарочницкую, российского политолога и доктора исторических наук.
По её мнению, это связано с предстоящими в Приднестровье выборами, где она планировала быть наблюдателем от Общественной палаты.
Изначально сообщение об инциденте опубликовала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, миграционные власти Молдавии де-факто депортировали Нарочницкую, которую без объяснения причин «отвели в тот же самолёт, которым она прилетела».