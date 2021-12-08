В МИД России прокомментировали введённые Западом санкции против Белоруссии

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Цель санкционного давления Запада на Минск — спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений в Белоруссии. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
В МИД России прокомментировали введённые Западом санкции против Белоруссии
  • © МИД РФ

«Если говорить о Белоруссии, то мы прекрасно понимаем, что цель оказываемого на Минск санкционного давления заключается в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан», — цитирует РИА Новости Панкина.

Он также добавил, что, вводя санкции против Белоруссии, Запад хочет «спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений».

Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что ответные меры в отношении западных стран могут быть отменены, если Запад вернётся на путь «конструктивного сотрудничества».

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии.

В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

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