МИД Белоруссии назвал условие отмены ответных мер против стран Запада

Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что ответные меры в отношении западных стран могут быть отменены, если Запад вернётся на путь «конструктивного сотрудничества».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД.

«Меры носят ответную природу и могут быть отменены, если затронутые ими страны и группы стран откажутся от ущербной логики времён холодной войны», — отмечается в заявлении МИД.

В министерстве добавили, что для отмены санкций страны Запада должны вернуться на путь конструктивного сотрудничества в интересах сохранения мира и стабильности на Европейском континенте, а также в полном объёме исполнять взятые на себя международные обязательства.

Ранее МИД Белоруссии заявил, что в ответ на новые санкции Запада расширены списки лиц, въезд которых на территорию Белоруссии и Союзного государства республики с Россией нежелателен.