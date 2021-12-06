МИД Белоруссии назвал условие отмены ответных мер против стран Запада
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД.
«Меры носят ответную природу и могут быть отменены, если затронутые ими страны и группы стран откажутся от ущербной логики времён холодной войны», — отмечается в заявлении МИД.
В министерстве добавили, что для отмены санкций страны Запада должны вернуться на путь конструктивного сотрудничества в интересах сохранения мира и стабильности на Европейском континенте, а также в полном объёме исполнять взятые на себя международные обязательства.
Ранее МИД Белоруссии заявил, что в ответ на новые санкции Запада расширены списки лиц, въезд которых на территорию Белоруссии и Союзного государства республики с Россией нежелателен.