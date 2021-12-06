МИД Белоруссии назвал условие отмены ответных мер против стран Запада

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Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что ответные меры в отношении западных стран могут быть отменены, если Запад вернётся на путь «конструктивного сотрудничества».
МИД Белоруссии назвал условие отмены ответных мер против стран Запада
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД.

«Меры носят ответную природу и могут быть отменены, если затронутые ими страны и группы стран откажутся от ущербной логики времён холодной войны», — отмечается в заявлении МИД.

В министерстве добавили, что для отмены санкций страны Запада должны вернуться на путь конструктивного сотрудничества в интересах сохранения мира и стабильности на Европейском континенте, а также в полном объёме исполнять взятые на себя международные обязательства.

Ранее МИД Белоруссии заявил, что в ответ на новые санкции Запада расширены списки лиц, въезд которых на территорию Белоруссии и Союзного государства республики с Россией нежелателен.

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