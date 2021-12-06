Белоруссия в качестве ответной меры расширила список лиц, чей въезд в страну нежелателен

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МИД Белоруссии заявил, что в ответ на новые санкции Запада расширены списки лиц, въезд которых на территорию Белоруссии и Союзного государства республики с Россией нежелателен.
Белоруссия в качестве ответной меры расширила список лиц, чей въезд в страну нежелателен
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении на сайте белорусского МИД.

«Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций», — уточняется в сообщении.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко рассказал об ответных мерах на санкции ЕС. По его словам, следующие меры будут не асимметричными, а симметричными.

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии.

В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

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