Премьер Белоруссии рассказал об ответных мерах на санкции ЕС

Премьер Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал об ответных мерах на санкции ЕС.

«Раз уж против нас развязана экономическая война, или гибридная война, конечно, действия без ответа не останутся. Меры будут приняты абсолютно адекватные. Это только часть из них: мы не идём на то, чтобы задействовать весь арсенал, хотя ответы наработаны. И следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричны», — заявил Головченко.

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций по Белоруссии. В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал о влиянии санкций ЕС на энергетическую и химическую отрасли.