Премьер Белоруссии рассказал об ответных мерах на санкции ЕС
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«Раз уж против нас развязана экономическая война, или гибридная война, конечно, действия без ответа не останутся. Меры будут приняты абсолютно адекватные. Это только часть из них: мы не идём на то, чтобы задействовать весь арсенал, хотя ответы наработаны. И следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричны», — заявил Головченко.
2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций по Белоруссии. В него включены 17 физлиц и 11 организаций.
Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал о влиянии санкций ЕС на энергетическую и химическую отрасли.