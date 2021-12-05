Премьер Белоруссии рассказал об ответных мерах на санкции ЕС

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Премьер Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал об ответных мерах на санкции ЕС.
Премьер Белоруссии рассказал об ответных мерах на санкции ЕС
  • globallookpress.com
  • © Christoph Soeder/dpa

«Раз уж против нас развязана экономическая война, или гибридная война, конечно, действия без ответа не останутся. Меры будут приняты абсолютно адекватные. Это только часть из них: мы не идём на то, чтобы задействовать весь арсенал, хотя ответы наработаны. И следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричны», — заявил Головченко.

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций по Белоруссии. В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал о влиянии санкций ЕС на энергетическую и химическую отрасли.

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