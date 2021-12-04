В Белоруссии рассказали о влиянии санкций ЕС на энергетическую и химическую отрасли

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Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о влиянии санкций ЕС на энергетическую и химическую отрасли.
В Белоруссии рассказали о влиянии санкций ЕС на энергетическую и химическую отрасли
  • Reuters

«Те товары и услуги, которые не попали под санкции, — по ним не планируется никакого падения, и сейчас обеспеченность экспортными заявками на следующий год примерно 50%. По той группе, которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, это примерно $250—300 млн в год, это в первую очередь энергетическая и нефтехимическая группа, планируется снижение поставок», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Крутой заявил, что цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году на уровне $128,5 за 1 тыс. куб. м является одним из источников покрытия санкционных издержек.

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций по Белоруссии. В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

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