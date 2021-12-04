В Минске назвали цену на газ одним из источников покрытия санкционных убытков

Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году на уровне $128,5 за 1 тыс. кубометров является одним из источников покрытия санкционных издержек.

«Если на европейских рынках газ сегодня стоит больше $1 тыс., а у нас — $128,5, то это огромное конкурентное преимущество. И конечно, это один из источников ресурсов покрытия неких санкционных убытков, если мы говорим о добавленной стоимости, об определённых издержках», — приводит ТАСС его слова.

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций по Белоруссии. В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

В МИД России заявили об антигуманности новых санкций.