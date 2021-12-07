В Белоруссии назвали страны, против которых вводится продовольственное эмбарго

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В ответ на санкции Белоруссия с 1 января 2022 года запрещает ввоз на территорию республики ряда продовольственных товаров из стран Евросоюза, Великобритании, США и Канады.
В Белоруссии назвали страны, против которых вводится продовольственное эмбарго
  • Reuters

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на постановление Совета министров Белоруссии, под эмбарго подпали товары из стран ЕС, США, Канады, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии.

В список запрещённых к ввозу продуктов включены мясные продукты, молочная продукция, фрукты и орехи, кондитерские изделия, соль и другие.

Ранее МИД Белоруссии заявил, что в ответ на новые санкции Запада расширены списки лиц, въезд которых на территорию Белоруссии и Союзного государства республики с Россией нежелателен.

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