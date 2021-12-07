Минск намерен в условиях санкций развивать промкооперацию с Россией и ЕАЭС

Короткая ссылка
Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Белоруссия намерена в условиях санкций Запада развивать промкооперацию с Россией и другими странами ЕАЭС.
Минск намерен в условиях санкций развивать промкооперацию с Россией и ЕАЭС
  • AP

«2021 год принёс новые проблемы, новые вызовы в виде санкционных ограничений со стороны коллективного Запада, и отечественные производители столкнулись с проблемами бесперебойного обеспечения необходимыми комплектующими и материалов. Проблемы эти решаемы, и они решаются», — приводит РИА Новости его слова.

Головченко отметил, что санкции дают дополнительный стимул для локализации белорусской продукции за счёт кооперации с Россией и партнёрами в ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что Москва и Нью-Дели заявили о необходимости начать переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить