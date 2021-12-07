Минск намерен в условиях санкций развивать промкооперацию с Россией и ЕАЭС

Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Белоруссия намерена в условиях санкций Запада развивать промкооперацию с Россией и другими странами ЕАЭС.

«2021 год принёс новые проблемы, новые вызовы в виде санкционных ограничений со стороны коллективного Запада, и отечественные производители столкнулись с проблемами бесперебойного обеспечения необходимыми комплектующими и материалов. Проблемы эти решаемы, и они решаются», — приводит РИА Новости его слова.

Головченко отметил, что санкции дают дополнительный стимул для локализации белорусской продукции за счёт кооперации с Россией и партнёрами в ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что Москва и Нью-Дели заявили о необходимости начать переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индией.