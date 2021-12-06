Москва и Нью-Дели выступили за начало переговоров о свободной торговле Индии с ЕАЭС
- AP
Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди опубликовано на сайте Кремля.
«Стороны подчеркнули необходимость начала переговоров по соглашению о свободной торговле товарами между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индия», — говорится в документе.
Ранее Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Индии заявил, что Москва намерена развивать военное сотрудничество с Нью-Дели.