Москва и Нью-Дели выступили за начало переговоров о свободной торговле Индии с ЕАЭС

Москва и Нью-Дели заявили о необходимости начать переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индией.

Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди опубликовано на сайте Кремля.

«Стороны подчеркнули необходимость начала переговоров по соглашению о свободной торговле товарами между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индия», — говорится в документе.

Ранее Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Индии заявил, что Москва намерена развивать военное сотрудничество с Нью-Дели.