Москва и Нью-Дели выступили за начало переговоров о свободной торговле Индии с ЕАЭС

Короткая ссылка
Москва и Нью-Дели заявили о необходимости начать переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индией.
Москва и Нью-Дели выступили за начало переговоров о свободной торговле Индии с ЕАЭС
  • AP

Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди опубликовано на сайте Кремля.

«Стороны подчеркнули необходимость начала переговоров по соглашению о свободной торговле товарами между Евразийским экономическим союзом и Республикой Индия», — говорится в документе.

Ранее Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Индии заявил, что Москва намерена развивать военное сотрудничество с Нью-Дели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить