Аналитик Оленченко назвал преднамеренным нарушение Украиной границы Белоруссии

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT намерение белорусских пограничников после инцидента с нарушением Украиной государственной границы действовать крайне жёстко при возникновении таких случаев в дальнейшем.
Аналитик Оленченко назвал преднамеренным нарушение Украиной границы Белоруссии
  • © Государственная пограничная служба Украины

По словам Оленченко, реакция белорусской стороны «закономерная и правильная».

«Дело в том, что со стороны Украины это нарушение видится преднамеренным. Скорее всего, оно носит зондажный характер в надежде, что белорусы не придадут этому особого значения. Это известный военный приём для того, чтобы ослабить внимание и приучить к каким-то нарушениям со своей стороны», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что ответ должен быть чётким — нарушение есть нарушение.

«Белорусская сторона оставляет за собой право действовать адекватно ситуации в случае повторного нарушения. Я вижу полное полное право белорусов отстаивать свой суверенитет», — заключил специалист.

Ранее представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов заявил, что белорусские пограничники после инцидента с нарушением Украиной государственной границы будут действовать крайне жёстко при возникновении таких случаев в дальнейшем.

4 декабря белорусские пограничники сообщили, что украинский вертолёт Ми-8 нарушил государственную границу с Белоруссией во время учений в районе пункта пропуска «Новая Рудня».

Позднее в департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии вызвали военного атташе при посольстве Украины в республике, чтобы вручить ноту в связи с данным инцидентом.

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