Военному атташе Украины вручили ноту протеста из-за нарушения границы Белоруссии
- Reuters
«Была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Белоруссия в воздушном пространстве», — говорится в сообщении оборонного ведомства республики.
Отмечается, что поводом послужило нарушение государственной границы Белоруссии украинскими лётчиками 4 декабря.
Ранее белорусские пограничники сообщили, что украинский вертолёт Ми-8 нарушил государственную границу с Белоруссией во время учений в районе пункта пропуска «Новая Рудня».
В Государственной пограничной службе Украины опровергли эту информацию.