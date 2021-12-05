Военному атташе Украины вручили ноту протеста из-за нарушения границы Белоруссии

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В Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии вызвали военного атташе при посольстве Украины в республике в связи с нарушением украинскими пилотами границы государства 4 декабря.
Военному атташе Украины вручили ноту протеста из-за нарушения границы Белоруссии
  • Reuters

«Была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Белоруссия в воздушном пространстве», — говорится в сообщении оборонного ведомства республики.

Отмечается, что поводом послужило нарушение государственной границы Белоруссии украинскими лётчиками 4 декабря.

Ранее белорусские пограничники сообщили, что украинский вертолёт Ми-8 нарушил государственную границу с Белоруссией во время учений в районе пункта пропуска «Новая Рудня».

В Государственной пограничной службе Украины опровергли эту информацию.

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