Военному атташе Украины вручили ноту протеста из-за нарушения границы Белоруссии

В Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии вызвали военного атташе при посольстве Украины в республике в связи с нарушением украинскими пилотами границы государства 4 декабря.

Reuters

«Была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Белоруссия в воздушном пространстве», — говорится в сообщении оборонного ведомства республики. Отмечается, что поводом послужило нарушение государственной границы Белоруссии украинскими лётчиками 4 декабря. Ранее белорусские пограничники сообщили, что украинский вертолёт Ми-8 нарушил государственную границу с Белоруссией во время учений в районе пункта пропуска «Новая Рудня». В Государственной пограничной службе Украины опровергли эту информацию.