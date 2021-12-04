Госпогранслужба Украины опровергла нарушение авиапространства Белоруссии
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«Информация о незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не является правдивой. Такой ситуации не фиксировали», — приводит УНН слова пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.
Он отметил, что Белоруссия по официальным каналам не уведомляла украинскую сторону о таком инциденте.
Ранее белорусские пограничники сообщили, что украинский вертолёт Ми-8 нарушил государственную границу с Белоруссией во время учений в районе пункта пропуска «Новая Рудня».